РИАМО - 22 мар. При переходе на газовое отопление жилому дому потребуется ряд доработок, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Как правило, на газ люди переходят с трех вариантов теплоснабжения. Стандартно – это дровяная печь, электрический котел и отопление сжиженным газом. Все три варианта требуют доработки, чтобы мы туда пустили природный газ», — рассказал Баранов в эфире телеканала «360».

Он добавил, что если дом топился сжиженным газом, то потребуется небольшое количество доработок. В этом случае необходимо проверить работоспособность системы вентиляции.

В домах, которые топились электрокотлом придется проводить доработки. Потребуется иметь контур заземления, систему вентиляции и отопления по воде.

«Дровяная печь — распространенный вид отопления особенно для сезонного проживания. Здесь, как правило, надо проводить те же работы, что и при электрокотле», — пояснил Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, газ к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу нужно только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.