РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мар. В рамках Дня театра для детей и молодежи участники театральной студии «Лампа» в Котельниках придумали и организовали первый Праздник слова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребятам провели мастер-классы по сценической речи, истории письма и созданию открыток. Занятие по сценической речи провел педагог Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, актер театра и кино Дмитрий Ефремов.

Вечером для детей прошел конкурс художественного слова.

«Надеемся, что в следующем году второму Празднику слова – быть!» – сказала руководитель студии Ольга Полевая.

Все участники получили дипломы конкурсантов и подарки.