РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Родители выпускников Балашихи могут попробовать свои силы в написании ЕГЭ по математике 23 марта, мероприятие пройдет в Ледовом дворце им. Ю. Е. Ляпкина, сообщила начальник управления по образованию администрации муниципалитета Александра Зубова.

В этом году в акции также примут участие замглавы администрации округа Лилия Татевосян, начальник управления по физкультуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, российский боксер, чемпион мира по версии IBO, 9-кратный чемпион Японии, двукратный чемпион Азии, директор МАУ СШОР им. Ю. Е. Ляпкина Александр Бахтин и советская и российская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Марина Жирова.

«В этот день родители смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ - от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов за госэкзамен. В этом году родителям будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов», - написала Зубова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что в ходе мероприятия можно будет увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях; как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ; как проходит ЕГЭ в аудитории. Продолжительность пробного экзамена - 1 час.