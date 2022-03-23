РИАМО – 23 мар. В торговой сети «Пятёрочка» продажи упакованной еды в 2021 году выросли на 60% по сравнению с 2020 годом. Наиболее востребованы салаты и основные блюда. За год сеть вывела на полку свыше 100 новинок готовой еды собственных торговых марок, сообщает пресс-служба «Пятёрочки».

Самыми популярными блюдами стали шаурма (1,7% в общем обороте), салат «Оливье» (1,6%), плов с курицей (1,3%) - продукция бренда «Рестория Шеф». Покупатели приобрели из ассортимента готовой еды около 1,2 тыс. т оливье, 708 т сельди под шубой, 559 т плова и 552 т блинов.

По оценкам покупателей, лучшими были признаны салат «Сельдь под шубой» «Рестория Шеф», «Комплексный обед», «Рисовая каша» «Рестория Шеф» и «Рулетики из ветчины с сыром» «Рестория Шеф».

К Новому году создали специальную линейку больших традиционных салатов порциями по 500 г. Это «Сельдь под шубой», «Крабовый» и «Оливье». За праздничный период продали свыше 100 тыс. упаковок этих салатов.