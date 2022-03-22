РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мар. С наступлением весны в Королеве начали ямочный ремонт, в рамках него в округе уже устранили более 500 ям, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проблемные участки помогают выявлять плановые осмотры дорожного полотна и жители, которые оставляют заявки через соцсети и ЕДС. В последние несколько дней дороги ремонтировались на улицах Гагарина, Горького, Фрунзе, Луговой и Чайковского.

Качество работ проверил заместитель администрации Павел Котов. Он отметил, что из-за существенных перепадов температуры ямы на дорогах, пока заливают литым асфальтом, но вскоре «Автобытдор» перейдет на горячий.

С начала 2022 года в городе выявлены 533 ямы, из них отремонтировано уже 503. Работы по ремонту дорог продолжаются. В Минтрансе Московской области оценили высокие темпы ремонта ям на дорогах Королева. Среди муниципалитетов наукоград находится на 4 месте.