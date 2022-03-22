РИАМО - 22 мар. Столичные власти выделили 7 млрд рублей на оказание адресной соцпомощи жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Постановление о выделении дополнительных средств на адресную социальную помощь гражданам уже подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Адресная социальная помощь предоставляется москвичам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, вызванной чрезвычайными происшествиями, утратой кормильца, потерей работы или снижением дохода семей с детьми ниже прожиточного минимума.

Решение о выделении дополнительных средств на оказание адресной соцпомощи является частью пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления на США и ЕС на Россию.

Также правительство города оказывает активную поддержку бизнесу, в частности, предприятиям пищевой промышленности и фармацевтики, на поддержку которых дополнительно выделили около 10 млрд рублей.

В рамках поддерживающих мероприятий продовольственные и фармацевтические предприятия Москвы смогут воспользоваться программой льготных кредитов на пополнение оборотных средств, а также другими мерами городской поддержки, среди которых: предоставление грантов на локализацию или увеличение объемов выпуска продукции и предоставление земельных участков для строительства новых производств по ставке 1 рубль в год.

В столичном правительстве отметили, что работа по реализации дополнительных мер поддержки промышленности будет продолжена совместно с федеральными органами власти.