РИАМО - 22 мар. Депутаты Мособлдумы 24 марта на очередном заседании рассмотрят законопроект о льготах для управляющих компаний особых экономических зон и обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Планируется освободить УК от уплаты налога на имущество организаций. Речь идет о технико-внедренческих ОЭЗ, которые занимаются развитием инновационных технологий. Развитие таких зон сегодня особенно важно, поскольку они позволяют создавать все условия для производства инновационной продукции», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Еще на заседании планируют рассмотреть обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину о праздновании в 2026 году 200-летия со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина.

Мособлдума выходит с этой инициативой из-за того, что писатель родился в Подмосковье. Предложение уже позитивно оценили Кировская, Тульская и Рязанская области, Москва, Санкт-Петербург.

Еще на заседании депутаты заслушают доклад о деятельности управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по Московской области.