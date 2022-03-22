РИАМО - 22 мар. Правительство Москвы окажет финансовую поддержку технологическим компаниям для проведения пилотных тестирований инновационной продукции на базе инфраструктуры города, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Размер грантов составляет до 2 млн. рублей на каждое тестирование. Деньги можно направить на компенсацию затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техобслуживание, аренду необходимого для апробации разработки оборудования.

Расширение программы пилотных тестирований инноваций - одна из мер, направленных на стабилизацию экономики мегаполиса в условиях введенных санкций.

Пилотное тестирование инновационных решений стартовало в Москве в 2019 году. За 2 года по программе прошло более 180 пилотных испытаний. Технологическим компании удалось привлечь свыше 650 млн рублей инвестиций и заключить контракты примерно на 220 млн рублей.

В процессе тестирования можно испытать новые технологии или продукцию в реальных или максимально приближенных к реальным условиях. Это помогает разработчикам выявить и устранить возникшие проблемы, а также оценить рыночный потенциал продукта.

Получателем гранта могут стать технологическая компания или стартап, разрабатывающие или выпускающие новые продукты, технологии, программное обеспечение.

Для тестирования можно воспользоваться 60 столичными площадками. Это 24 организации здравоохранения и соцобслуживания, 12 культурно-досуговых и 4 образовательных учреждения, технопарки, учреждения сферы ЖКХ и транспорта, другие организации. Прием заявок на пилотное тестирование стартует в апреле.