РИАМО - 22 мар. Столичные власти приняли пакет антикризисных мер для застройщиков и арендаторов городского имущества в условиях санкций, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал столичный мэр Сергей Собянин. Данные меры направлены на стабилизацию финансового положения девелоперов, предприятий торговли и сферы услуг, а также МСП.

В частности, власти города устанавливают мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы.

При этом арендаторы объектов нежилого фонда получат отсрочку до 31 декабря 2022 года по уплате платежей за второй квартал текущего года.

Кроме того, арендаторы земельных участков, предоставленных для строительства, получат беспроцентную отсрочку на полгода по оплате за первый год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных платежей за второй квартал 2022 года.

Кроме того, арендная плата за участки, оформляемые для проектирования и строительства объектов промышленно-производственного назначения, устанавливается в размере 1 рубль в год.

Также власти Москвы приняли решение снизить ставку с 20% до 9,5% для платежей за изменение вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в частной собственности.

При этом отменяется требование о предоставлении обеспечительных платежей для добросовестных арендаторов объектов нежилого фонда Москвы.