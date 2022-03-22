РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 мар. В целях оценки эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений должностных лиц, Госавтоинспекция Подмосковья предлагает жителям Щелкова принять участие в социологическом онлайн-опросе, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Гражданам требуется ответить на вопрос: «Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями коррупции со стороны сотрудников Госавтоинспекции за последние 6-12 месяцев». Респонденты могут выбрать предусмотренные опросом ответы. Результаты необходимы для ведомственной оценки указанной деятельности. Принять участие в опросе можно до 31 марта по ссылке: https://50.мвд.рф/socioligy/гибдд.

Для сообщения о любых неправомерных действиях со стороны сотрудников полиции можно обращаться по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66.