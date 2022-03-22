РИАМО - 22 мар. В состав комплексного договора социальной газификации входят работы внутри участка, а также установка газового оборудования, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Большинство жителей Подмосковья хотят не только газ до границы участка, но и газ в дом. Для этого существует комплексный договор. Он включает в себя 5 видов работ, раньше они были в 5 разных договорах и для жителя это было очень неудобно», – рассказал Баранов в эфире телеканала «360».

Баранов добавил, что комплексный договор включает в себя комплексные и проектные, строительные работы. Кроме того, в него входят поставка оборудования, его установка и наладка, пуск газа.