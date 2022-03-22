РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Юнармейцы Подольска передали 550 писем для воинов Вооруженных сил РФ, принимающих участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, ребята выразили в них свою благодарность и поддержку, сообщает местное отделение ВВПОД «Юнармия».

Юнармейцы Подольска в рамках акции «Письмо солдату» передали очередные письма начальнику штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» городского округа Подольск в ГШ ВВПОД «Юнармия» куратору ЦФО Евгении Кабалоевой. Письма предназначены для воинов Вооруженных сил РФ. Юные патриоты МОУ СОШ №№11, 17, 36, 33, 25, 35, Толбинской и Быковской СОШ, МБОУ СОШ №1, 5, МОУ СОШ поселка МИС выразили слова благодарности и поддержки своим старшим братьям.

Ранее юнармейцы округа также принимали участие в акциях «Письмо солдату» и «Посылка солдату» при поддержке министерства обороны и министерства просвещения. В Главном штабе движения вместе с юнармейцами слова поддержки защитникам написала зампред Госдумы Анна Кузнецова.

Все послания в ближайшее время будут доставлены военнослужащим ВС РФ.