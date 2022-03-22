РИАМО - 22 мар. Подать заявку о вхождении в программу социальной газификации могут жители, имеющие зарегистрированный дом в границах населенного пункта, где есть действующий газопровод, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Критерии простые. Первый – ваше домовладение должно находиться в границах населенного пункта, где есть действующий газопровод. Неважно частный ли он. Второй – строение, которое вы хотите газифицировать должно быть официально зарегистрировано», — рассказал Баранов в эфире телеканала «360».

Он пояснил, что согласно действующим нормативам подача газа в строения, не имеющие собственника, запрещено. Кроме того, это может быть опасно.