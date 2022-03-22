РИАМО - 22 мар. На территории Богородского городского округа в программу социальной газификации вошло 68 населенных пунктов. Основная часть работ будет проходить во II квартале 2022 года, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«68 населенных пунктов у нас, по паспорту городского округа, вошли в президентский проект социальной газификации. На сегодняшний день выполнены работы в 28, 4 населенных пункта – была задача догазифицировать в I квартале 2022 года, в 3 из них работы выполнены», – заявил Баранов в эфире телеканала «360».

Он уточнил, что работы закончены в деревнях Марьино-3, Мишуково и Стулово, а в деревне Молзино работы планируют закончить 10 апреля. Баранов добавил, что по каждому населенному пункту есть график начала и завершения работ.

Основная часть работ на территории Богородского городского округа будет проходить во II квартале 2022 года.