РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. В микрорайоне Лаговский Подольска до конца текущего года сделают новое освещение по 5 адресам, сообщает теротдел администрации округа.

В рамках проекта «Светлый город» в текущем году на территории микрорайона Лаговский запланированы работы по устройству новых линий освещения по 5 адресам.

В том числе в д. Бережки на пешеходной дорожке через парк (стоимость - 597,16 тыс. руб); в д. Хряслово от дома 8 до дома 14А (1115,53 тыс. руб), в д. Слащево на ул. Луговой возле участков для многодетных семей (1752,84 тыс. руб); в поселке МИС на ул. Академика Горячкина, въезд от дома 1 до дома 76 (559,25 тыс. руб); в д. Лаговское на пешеходной дорожке от дома 57 до магазина «Пятерочка» (1156,36 тыс. руб).

Работы начнутся 1 апреля, их планируют завершить до 30 декабря.