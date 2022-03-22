РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 мар. Бесплатная экскурсия по выставке «Как щелковские дали на поэта повлияли», посвященной М. Ю. Лермонтову, пройдет 26 марта в историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» городского округа Щелково, сообщается на сайте музея.

26 марта состоится закрытие выставки «Как щелковские дали на поэта повлияли». В этот день для гостей подготовлено много интересных мероприятий. Все начнется в 13:00 с культурно-просветительской части. Гостям расскажут о пребывании Лермонтова на щелковской земле, состоятся прямая трансляция с приветствием от Бородинского военно-исторического музея, прямая трансляция выступления РКШ «Гусар», а также экскурсия по усадьбе и знакомство с выставкой.

Для гостей будут работать интерактивные площадки: «Щи да каша - пища гусара», «Кукольный спектакль», «Артиллерия - боги войны», «Военная наука» и «Оружие гусар».