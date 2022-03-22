РИАМО - 22 мар. В Москве 27 марта в онлайн-формате отметят праздник иранских и тюркских народов Навруз, во время которого всех желающих научат готовить плов и различные традиционные сладости, сообщила директор программы радио «Восток FM» Наиль Шахова.

Прямая трансляция праздника пройдет 27 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте Навруза и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

«В этом году у наших зрителей будет возможность увидеть мастер-класс по приготовлению восточных сладостей и плова», - рассказала Шахова.

Она добавила, что ведущий шеф-повар Москвы поделится секретом приготовления восточных сладостей вместе с ведущим радио «Восток FM». А ведущий Рустем Азизов вместе с поваром приготовят настоящий узбекский плов и расскажут о всех тонкостях и секретах приготовления этого блюда.

Также во время празднования можно будет совершить виртуальное путешествие по различным странам и регионам России, где отмечают Навруз. Помимо мастер-классов, зрители смогут послушать выступления различных артистов.

«Наша концертная программа будет совмещать в себе как звезд национальных диаспор, так и звезд эстрады: российской и зарубежной», - рассказала представитель рабочей группы по подготовке московского праздника «Навруз-2022» Наталья Локтева.

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков добавил, что на празднике будут выступать Ренат Ибрагимов, Burito, Хабиб, группа «Республика», Radjo и многие другие.

Также в этом году все зрители смогут впервые услышать гимн Навруза, который приняли на оргкомитете 21 марта 2022 года. Всего в гимн будет входить 5 куплетов.

В Москве Навруз празднуют уже 16 лет. Его организацию поддерживают департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, национальные общественные организации столицы, полномочные представительства российских регионов и посольства зарубежных государств, отмечающие этот весенний праздник.

Праздник Навруз отмечается народами России, Закавказья и Средней Азии. В культуре тюркских и иранских народов он символизирует начало весны. В 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества.