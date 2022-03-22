РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 мар. В Домодедовскую центральную городскую больницу поступил новейший лазерный аппарат «Лахта-Милон» для проведения малоинвазивных операций пациентам с варикозом, сообщается на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Для проведения операции общий наркоз не требуется, на процедуру уходит 20-30 минут, а социальная реабилитация непродолжительна.

В Домодедовской центральной городской больнице систематически обновляется медоборудование, в том числе по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья», благодаря этому хирурги успешно проводят уникальные операции, возвращая здоровье сотням пациентов.