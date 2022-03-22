РИАМО - 22 мар. С начала 2022 года в Московской области газифицировали 219 населенных пунктов. До конца I квартала этого года планируется провести газ в 295 населенных пунктов, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«За прошедшую неделю мы завершили строительно-монтажные работы еще в 69 населенных пунктах Московской области. На I квартал 2022 года у нас стоит задача 295 населенных пунктов и с учетом 69, которые мы завершили на прошедшей неделе, мы достигли цифры 219», – заявил Баранов в эфире телеканала «360».

Баранов добавил, что за оставшиеся 9 дней планируется достигнуть цифры в 295 газифицированных населенных пунктов.