РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. В микрорайоне Лаговский подмосковного Подольска устранили ямы на дорогах 4 населенных пунктов, сообщает теротдел администрации округа.

Подрядная организация ООО «Эко Надежда» по содержанию муниципальных дорог на территории микрорайона Лаговский с 15 марта занималась ямочным ремонтом дорог. Ямы заделали в поселках Железнодорожный, МИС, радиоцентра Романцево, деревне Никулино.

Со вторника начали работы в деревнях Коледино, Бережки, Северово, селе Сынково, их должны завершить 25 марта. Далее ямы будут убирать по графику производства работ.