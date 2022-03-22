РИАМО - 22 мар. Экологический рейд, проведенный на территории Павловской Слободы, не выявил незаконное размещение отходов и выбросы в атмосферный воздух с арендуемых участков, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.
Он подчеркнул, что по данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.
Ранее на этой территории был выявлен ряд нарушений, но сжигания отходов не фиксировалось. Привлеченная к проверке мобильная лаборатория также не выявила превышений ПДК загрязняющих веществ.
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