РИАМО - 22 мар. Экологический рейд, проведенный на территории Павловской Слободы, не выявил незаконное размещение отходов и выбросы в атмосферный воздух с арендуемых участков, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

«В ходе осмотра территории массового несанкционированного размещения отходов не выявлено. Однако у арендаторов обнаружены очаговые навалы мусора, а также кустарные устройства для отопления помещений», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что по данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.

Ранее на этой территории был выявлен ряд нарушений, но сжигания отходов не фиксировалось. Привлеченная к проверке мобильная лаборатория также не выявила превышений ПДК загрязняющих веществ.