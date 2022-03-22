РИАМО - 22 мар. В Московской области около 700 детей прошли реабилитацию после заражения коронавирусной инфекцией. Программа доступна для детей в возрасте от 3 до 14 лет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сотрудники Научно–исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области применяют 14 видов терапии для помощи юным пациентам. В частности, дети проходят различные массажи, водолечение, гальванизацию, спелеотерапию, выполняют упражнения по дыхательной гимнастике и получают другую поддержку.

«Специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и другие параметры газообмена, улучшают кровоснабжение, помогают восстановить правильное дыхание у ребенка. Другие виды терапии улучшают оздоровительный эффект», – заявила директор НИКИ детства Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

По ее словам, программа подбирается индивидуально для каждого ребенка.

Прохождение реабилитации ведется в рамках программы ОМС. При этом дети младшего возраста могут находиться на лечении с одним из своих родителей.



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