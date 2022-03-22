РИАМО - 22 мар. На территории особой экономической зоны «Ступино квадрат» появится новый завод ООО «Фрозен Бек» по производству хлеба, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Объем инвестиций в проект превысит 930 млн рублей. Планируется, что открытие завода позволит создать для жителей Московской области около 150 рабочих мест.

«Производственные мощности этого предприятия позволят ежегодно выпускать не менее 21 тыс. тонн готовой продукции. Для нас важно нарастить объемы производства хлеба на территории региона, чтобы продовольственная безопасность находилась на должном уровне», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Сейчас уже завершено строительство производственного корпуса, специалисты занимаются наладкой оборудования. Планируется, что завод будет введен в эксплуатацию до конца II квартала 2022 года.

В Подмосковье в хлебопекарной отрасли работают 40 крупных и около 60 средних и малых предприятий, на которых трудятся 9 тыс. человек.