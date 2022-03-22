РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Команда из Подольска выиграла золото на Открытом первенстве Московской области по хоккею среди девушек 2010-2012 годов рождения, сообщает Федерация хоккея Московской области.

21 марта в Воскресенске прошел четвертый заключительный этап Открытого первенства Московской области по хоккею среди девушек 2010-2012 годов рождения. Первенство прошло в 2021-2022 гг в четырех городах Московской области, в которых базируются команды-участницы. Заключительный этап провели в Воскресенске, где по круговой системе традиционно сыграли хоккеистки трех женских отделений ГБУ МО «СШОР по хоккею» Воскресенска, Подольска и Одинцова и команда из МБУ «СШОР им. В.М. Боброва» из Ступина.

В четырех этапах Открытого первенства Московской области по хоккею среди девушек 2021-2022 годов Подольск набрал наибольшее количество очков среди всех команд и завоевал золотые медали турнира. Серебряными призерами соревнования стали хоккеистки из Ступина, бронзовые награды заслужили девушки из Воскресенска, а на четвертом месте сезон завершили одинцовские спортсменки.

По итогам четвертого этапа определили лучших игроков в составе каждой команды и вручили им призы от Федерации хоккея Московской области. Среди наиболее полезных игроков заключительного этапа назвали Дарью Горелову из Подольска.

По итогам Открытого первенства Московской области по хоккею среди девушек 2021-2022 победителям и призерам будут переданы завоеванные кубки, медали и грамоты. Также индивидуальные призы лучшим игрокам в своих амплуа, которыми хоккеисток наградят на торжественных мероприятиях, посвященных закрытию сезона в их спортивных организациях.

За игровой день каждая из команд провела по три встречи. В четвертом этапе турнира на льду между командами была нешуточная борьба. Сразу три коллектива, за исключением одинцовской дружины, набрали по шесть очков и места в турнирной таблице были определены по дополнительным показателям - первым стал Подольск, на втором месте - Ступино, а на третьем месте оказался Воскресенск.

По завершении матчей этапа состоялась торжественная церемония закрытия, в которой директор ГБУ МО «СШОР по хоккею» Максим Бурцов поблагодарил девочек за красивую игру, выразил надежду, что юные спортсменки добьются больших успехов в хоккейной карьере и пожелал удачи.