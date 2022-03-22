РИАМО - 22 мар. Снег на территории Москвы тает быстрыми темпами благодаря теплой и солнечной погоде, которая сохраняется в столице. Сугоробы местами уменьшились на 1-4 см, сообщается на сайте «Метеоновости».

В настоящий момент температура воздуха в столице превышает климатическую норму на 4-5 градусов. Это настоящие показатели апреля. При этом снежный покров днем тает очень быстро.

К примеру, на главной станции ВДНХ за прошедший день снег просел еще на 4 см: теперь его высота составляет 9 см. На станции МГУ снега стало меньше на 1 см: к утру высота снега была 12 см.

При этом в Подмосковье снег неравномерно исчезает. Меньше всего снега в Клину – 8 см, а в Наро-Фоминске снежный покров еще высокий – 14 см. В Кашире сейчас 19 см.

По данным синоптиков, сугробы через сутки уменьшатся еще на несколько сантиметров.