РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 мар. Домодедовский городской суд отказал торгово-строительной компании «Сармад» в обжаловании постановления об административном наказании, вынесенного Минэкологии Московской области, сообщает пресс-служба министерства.

Ранее компания была крупно оштрафована за то, что на принадлежащем ей грузовике перевозились строительные отходы без оформления электронного талона. Нарушение зафиксировала камера видеонаблюдения на 55-м км Киевского шоссе.

«Судебная практика по нарушениям в этой сфере обогащается, и очевидно, что в правовом отношении действия министерства за редкими исключениями признаются законными», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Представитель компании-нарушителя пытался оправдаться тем, что на момент фиксации автомобиль находился в аренде у физического лица. Однако суд указал на то, что в таком случае он должен был иметь полис ОСАГО. Кроме того, самого арендатора компания в суд не пригласила, поэтому поводов для отмены постановления о штрафе суд не нашел.

Ранее Наро-Фоминский городской суд отказал компании «Универсал-Строй» в обжаловании постановления на аналогичное нарушение. В этом случае нарушители пытались доказать, что перевозили не строительные отходы, а почвогрунт. Однако суд оставил штраф в силе.