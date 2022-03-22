РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. В подмосковном Подольске руководству крупных предприятий рассказали об антикризисных мерах поддержки на федеральном и региональном уровнях, а также об оказании содействия в их получении, сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

Для информирования предпринимателей Жариков во вторник провел встречу с руководством крупных предприятий округа.

«Обсудили вопросы по организации дальнейшего взаимодействия в сложившейся ситуации. Руководители большинства компаний отметили, что во многом сохранять стабильность на производстве им помогает опыт, приобретенный в период пандемии. Будем продолжать взаимодействие с бизнесом и быстро реагировать на возникающие вызовы», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

В городском округе Подольск работает порядка 480 предприятий крупного бизнеса и 17,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

Министерством экономики РФ был утвержден перечень системообразующих предприятий. Это особо значимые предприятия в целом для страны. Из Подольска в него вошли 6 предприятий. В том числе ЦНИИТОЧМАШ, «Степ Пазл», «Вайлдберриз», «Дикси», Машиностроительный завод ЗИО и «ЗиО-Подольск».

На уровне Московской области в список особо значимых для экономики вошли 43 предприятия округа.