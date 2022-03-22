Военная специальная операция на Украине длится уже 27-й день. Евросоюз планирует обсудить вопрос о введении новых санкций, а Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. Подробнее о ходе операции и действиях российских властей — в материале РИАМО.

Ход спецоперации

- По данным Минобороны на утро 22 марта, российские подразделения продвинулись на 6 километров и овладели поселком Урожайное. Военные ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии.

- За минувшие сутки российская авиация нанесла удары по 137 военным объектам Украины.

- Силы ДНР вклинились на 4 километра вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии. Они ведут бой за овладение Каменкой, Новоселовкой Второй и Верхнеторецким.

- Силы ЛНР установили контроль над четырьмя населенными пунктами (Калиново, Попасное, Новоалександровка, Степное и Богуславское). Они продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил.

- Всего с начала операции уничтожены 230 украинских беспилотников, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронемашин, 154 установки РСЗО, 602 орудия полевой артиллерии и миномета.



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Ситуация в мире

- Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности, а также по республикам Донбасса и Крыму решал Всеукраинский референдум.

- Великобритания намерена «временно национализировать» дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Правительство хочет передать ее под «специальный режим управления».

- Главы МИД Евросоюза планируют обсудить вопрос введения новых санкций против России из-за военной спецоперации. В частности, речь будет идти об ограничениях в сфере энергетики.



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Обстановка в России

- Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией. Деятельность социальных сетей Instagram и Facebook на территории России запрещена из-за изменения политики материнской компании в части призывов к насилию. Однако судебное решение не коснется мессенджера WhatsApp.

- Госдума приняла закон об отмене НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.

- Также Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс. Теперь реальный тюремный срок может грозить за недостоверную информацию о деятельности любых российских государственных органов за пределами страны.

- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порог беспошлинной покупки товаров в заграничных интернет-магазинах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) увеличится с 200 до 1000 евро.

- Федеральные киносети «Каро», «Киномакс», «Синема Стар» и «Формула кино / Синема Парк» договорились сохранить докризисные цены на билеты.

- Россия решила отказаться от ведения с Японией переговоров по мирному договору. В качестве ответа на японские санкции Москва прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курилы. Кроме того, Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

- В МИД РФ заявили, что неприемлемые заявления американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина ставят отношения России и США на грань разрыва.



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Реакция иностранных компаний

- Система тестирования английского языка IELTS приостанавливает новые регистрации на экзамен в России.

- Итальянская компания Enel, у которой три газовые электростанции и одна ветряная, намерена покинуть Россию в течение нескольких месяцев.

- Датско-шведская компания Arla остановила продажу своего кефира, так как на его упаковке изображены купола храма Василия Блаженного.

- Японская IT-компания NEC временно приостанавливает новые заказы, поставки, а также инвестиции в Россию.

- Мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Maersk начал сворачивать деятельность в России. В компании заявили, что относительно перспектив восстановления работы в стране пока ничего не известно.

- Oriflame заявила, что останавливает инвестиции в Россию и возможность покупки своей продукции онлайн для незарегистрированных покупателей из России.

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