РИАМО - 22 мар. Главная метеостанция ВДНХ в 14 часов вторника зафиксировала температуру воздуха в плюс 11,6 градуса. Теплая и солнечная погода сохраняется в столице третий день подряд, сообщается на сайте «Метеовести».

Каждый день в столице обновляется рекорд максимальной температуры воздуха текущего года. Так, в 14:00 на главной метеостанции Москвы – ВДНХ – воздух прогрелся до плюс 11,6 градуса. Этот показатель на 0,4 градуса выше, чем днем ранее.

Такая погода способствует таянию сугробов. За сутки они уменьшились на 4 см. Сейчас высота снежного покрова составляет 9 см, что в 3 раза ниже положенного по климату (норма для 22 марта составляет 28 см).

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что зима вернется в Центральную Россию 27 марта. В этот день ожидаются похолодание, метель и сильный ветер.