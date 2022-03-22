РИАМО - 22 мар. Подмосковная «Единая Россия» запустила Telegram-бот для контроля за стоимостью товаров в Московской области. Жители могут сообщить о завышении цен на товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Кроме того, с помощью Telegram-бота можно сообщить об отсутствии товаров в точках продаж. Бот призван помочь наладить оперативную коммуникацию с жителями Подмосковья.

«С его помощью мы планируем наладить взаимодействие по вопросу необоснованного роста цен на социально значимые товары. Каждый, кто стал свидетелем беспрецедентного завышения цен, может легко оформить жалобу в боте, прикрепить фото и иные доказательства», – заявил секретарь Московского областного реготделения «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, депутаты ЕР уже получили поручение разбирать каждый случай необоснованного повышения цен. Если сообщение о подорожании товаров подтвердится, ситуацию будут разбирать с производителями, поставщиками и администрацией магазина.

«А в случае, если выявится, что цена завышена искусственно – обратимся в органы прокуратуры для дальнейшей проверки», – подчеркнул Брынцалов.

Чтобы передать обращение, необходимо заполнить раздел «персональные данные», а затем выбрать адрес и тип продукта, на который цена завышена.