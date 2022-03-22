РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 мар. Во вторник Госавтоинспекторы Щелкова провели комплексное мероприятие «Внимание, пешеход!», направленное на профилактику дорожного травматизма с участием пешеходов, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

На одном из нерегулируемых переходов в Щелкове стражи правопорядка провели профилактические беседы с пешеходами. Гражданам довели статистику аварийности с участием пешеходов, обозначили важность ношения световозвращающих элементов для безопасного участия в дорожной обстановке, а также вручили тематические листовки и фликеры.

Кроме того, автоинспекторы провели разъяснительные беседы с водителями транспортных средств. Автолюбителей призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательнее к пешеходам и учитывать погодные условия при управлении транспортными средствами.