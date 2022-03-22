РИАМО - 22 мар. 27 марта в Москве состоится онлайн-празднование Навруза, в нем примут участие 35 организаций, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Праздник Навруз отмечается народами России, Закавказья и Средней Азии. В культуре тюркских и иранских народов он символизирует начало весны. В 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества.

«Участвуют в этом празднике 35 организаций, представляющих 17 национальностей России и других стран», - рассказал Сучков.

Он добавил, что среди них представители российских республик - Башкортостана, Чувашии, Татарстана, Карачаево-Черкесии. Также праздник прихода весны отмечают другие народности, проживающие на территории России.

Помимо этого, к празднованию присоединятся представители Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Афганистана, Ирана и Пакистана.

В столице Навруз отмечается уже 16 лет, в этом году его проведут в онлайн-формате 27 марта с 12:00 до 18:00.