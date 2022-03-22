РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Завод «Подольсккабель» признан лучшей российской компанией в группе «Нефтепогружной кабель» 2021 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Ежегодно агентство «ТЭК Рейтинг» проводит опрос крупнейших потребителей оборудования и услуг для нефтегазового комплекса, которые оценивают поставщиков в нескольких номинациях.

По итогам опроса нефтегазовых компаний в номинации «Нефтепогружной кабель» нефтяники и газовики признали лучшей российской компанией АО «НП «Подольсккабель».

17 марта в отеле InterContinental на ежегодной конференции «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2022) состоялось награждение компании.

Рейтинг поставщиков ТЭК способствует выявлению лучших производителей продукции и услуг путем прямого опроса крупнейших компаний-потребителей. Рейтинг содействует развитию информационного обеспечения и конкурентности рынка поставок ТЭК, повышению его прозрачности и открытости, обмену информацией о поставщиках между компаниями ТЭК.

Награда подтверждает высочайшее качество производимой предприятием продукции и является заслугой коллектива завода.