РИАМО - 22 мар. В Московской области ежемесячную выплату на питание детей получили более 180 тыс. жителей региона. Средства предоставляются беременным женщинам, кормящим мамам и родителям с детьми в возрасте до 3 лет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Размер выплаты составляет от 400 до 1 тыс. рублей. Она проактивно выплачивается с 2020 года.

Срок оказания услуги был уменьшен, также полностью отмененено предоставление документов в МФЦ, в том числе для сверки.

«Если мама наблюдалась в частной клинике или в другом регионе, то для получения выплаты необходимо просто подать электронное заявление с прикрепленными документами на региональном портале госуслуг», – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.