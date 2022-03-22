РИАМО - 22 мар. На сайте «МВД Медиа» опубликовали видео допроса 25-летнего мужчины, который облил кислотой 3-х человек в подмосковном Домодедове.

Инцидент произошел 21 марта. Утром возле многоэтажного жилого дома в Домодедове неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине, предположительно, серную кислоту. Жидкость также попала на кисти рук мимо проходившего 11-летнего школьника. По данному факту возбудили уголовное дело.

Молодого человека оперативно задержали. На допросе он признал свою вину и рассказал, что пострадавшая девушка является его бывшей возлюбленной, с которой он находился в ссоре длительное время. По его словам, он договорился о покупке серной кислоты в интернете.

«Ревность, обида (стали причинами нападения – ред.). Магазин нашел в интернете, приобрел кислоту вживую», – сказал мужчина в ходе допроса.