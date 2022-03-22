РИАМО - 22 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил поддержку российской армии, которая участвует в специальной военной операции на Украине. Губернатор отметил, что правда и справедливость восторжествуют.

Воробьев подчеркнул, что военнослужащие сейчас находятся на передовой, рискуют своими жизнями ради будущего страны. К сожалению, есть потери и раненые.

«Сейчас в интернете очень много фейков, попыток дискредитировать действия нашей армии. Слышать и видеть это все морально тяжело, но мы верим, что правда и справедливость восторжествуют. Подмосковье за вас и всех ваших товарищей, которые сейчас на Украине, очень переживает. Молимся, чтобы все вернулись живыми», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он добавил, что жители объединились, проявляют солидарность, собирают гуманитарную помощь.

Губернатор навестил сотрудников и военнослужащих Росгвардии в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ в Балашихе, где проходят лечение раненые в результате участия в специальной военной операции на Украине. Он наградил военнослужащих орденами Московской области «За доблесть и мужество». Госпиталь находится на территории дивизии им. Дзержинского.

«Уверен, что впереди их ждет еще много высоких наград, и понимаю, что никакие регалии не заменят семью и родных. Поэтому наш святой долг — заботиться о близких наших солдат, помогать им и словом, и делом», — подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что служил ранее в ОДОН им. Дзержинского. Губернатор рассказал, что легендарное подразделение всегда славилось своими военнослужащими, которые защищают мир, проявляют мужество и отвагу как в России, так и за ее пределами.

«И поэтому знаю, что вы выполните свой долг, несмотря на любые испытания», — заключил губернатор.