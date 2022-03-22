РИАМО - 22 мар. Министерство экологии и природопользования Подмосковья направило исковое заявление о возмещении ущерба из-за незаконной свалки в Лотошине, сообщает пресс-служба министерства.

Ответчиком выступает ООО «МПТО Прогресс», поэтому иск был подан в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по месту регистрации компании.

Сотрудники организации вели работы по благоустройству поселка Кировский. В течение этого времени там были образованы отходы – лом бетона, грунты и лом асфальта от вскрытого дорожного покрытия. При этом были нарушены требования к размещению отходов: они были брошены на открытом грунте без твердого покрытия и защиты от осадков, площадь незаконной свалки составила 8 тыс. кв. м.

«Тем самым был нанесен ущерб землям в размере 4,5 млн рублей. Мы будем настаивать на возмещении этой суммы в бюджет городского округа», – заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что сотрудники министерства ранее уже уличали компании из Санкт-Петербурга в аналогичных нарушениях. Так, в Дмитровском городском округе компания была оштрафована на 200 тыс. рублей, а позднее стала соответчиком в деле о возмещении ущерба на сумму почти 94 млн рублей.