РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 мар. Заключить комплексный договор, присвоить адрес и многое другое можно будет в мобильном офисе соцгазификации, который будет работать в Щелкове 26, 29 и 31 марта, сообщается на сайте администрации городского округа.

26 марта мобильный офис будет принимать жителей в Щелкове с 10:30 до 16:00 по адресу: Луговой переулок, Большой жилищный сектор. 29 марта - в селе Петровское с торца дома №29 с 10:30 до 16:00, а 31 марта - в деревне Алмазово у храма с 10:30 до 16:00.

В многофункциональных центрах на базе микроавтобусов доступны 12 социальных услуг. Посмотреть полный график и маршрут перемещения офисов социальной газификации, а также получить подробную информацию можно на сайте mosoblgaz.ru или по телефону: 8(800)100-75-75.