РИАМО - 22 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил сотрудников и военнослужащих Росгвардии в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации в Балашихе, где проходят лечение раненые в результате участия в специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев поблагодарил военнослужащих Росгвардии за отвагу и пожелал им скорейшего выздоровления. Губернатор также вручил им ордена Московской области «За доблесть и мужество».

«Знаю, что вы прошли тяжелые испытания. Я здесь для того, чтобы сказать, что мы гордимся вами. Большое количество офицеров, военнослужащих сейчас выполняют свой долг на передовой. Наша задача – быть рядом, максимальное внимание оказывать, поддержку», — сказал Воробьев.

Медучреждение находится на территории дивизии имени Дзержинского, где раньше служил Воробьев. Губернатор поблагодарил военных врачей, которые прикладывают все усилия, чтобы вылечить раненых.

Сейчас в госпитале работают 23 заслуженных врача РФ, 11 заслуженных работников здравоохранения РФ, 4 доктора и 35 кандидатов медицинских наук, 2 профессора и 2 доцента. Свыше 200 сотрудников отмечены госнаградами, многие из них служили в горячих точках.

«Госпиталь всегда был местом, где помогали и рядовому составу, и офицерам. В разное время (вы знаете об этом лучше меня) дивизия сталкивалась с самыми сложными вызовами и проходила их достойно. Мы всегда гордились нашими врачами. Сейчас такая ситуация, что работы у вас прибавилось. Хочу вас поблагодарить, что вы тоже на передовой», — подчеркнул губернатор.

Воробьев пообщался с супругой одного из раненых военнослужащих. Она не только помогает восстановиться своему супругу, но и организовала волонтерскую помощь семьям военных. Она создала для них группу психологической поддержки в мессенджере, запустила марафоны #Своихнебросаем и «Ожидание».

«Был создан чат, практически сразу после отъезда наших мужей. Мы поняли, что есть необходимость объединения. Добавляются туда и до сих пор, это не только девочки нашей дивизии. И наш комдив с таким энтузиазмом поддержал инициативу и даже ласково назвал нас «могучей кучкой». Я — психолог, добавила в чат своих коллег», — рассказала женщина.

Она добавила, что проводится марафон «Ожидание», в рамках которого женщины выполняют разные задания. Они поддерживают друг друга: могут сходить в магазин, купить продукты, посидеть с ребенком, отвести детей в поликлинику.