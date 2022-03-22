РИАМО - 22 мар. За прошедшие сутки на территории Подмосковья выявили 199 случаев заражения коронавирусом. Тем не менее в 27 населенных пунктах и округах региона не выявили ни одного случая заболевания Covid-19, в том числе в Волоколамском округе, Власихе, Воскресенске, Дубне, Звездном городке, Коломне, Королеве, Реутове, Рошале, Подольске, Протвине и Озерах, сообщает оперштаб региона по ситуации с коронавирусом.

Также ни одного случая заболевания Covid-19 за сутки не выявили в Серебряных Прудах, Серпухове, Ступине, Талдомском округе, Черноголовке, Шаховской, Электрогорске, Электростали, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Пущине и Наро-Фоминском округе.

По 1 случаю заболевания коронавирусом выявили в Дзержинском, Жуковском, Ивантеевке, Кашире, Краснознаменске, Лобне, Луховицах, Можайском округе, Павловском Посаде, округе Пушкинский и Рузском округе, по 2 – в Бронницах, Зарайске и Фрязине, по 3 – в Балашихе, Егорьевске, Клину, Котельниках и Щелкове.

4 случая выявили в Чехове, по 5 – в Долгопрудном, Люберцах, Солнечногорске и Шатуре, по 6 – в Богородском округе и Химках, по 7 – в Дмитровском округе и Истре, по 11 – в Ленинском и Орехово-Зуевском округах, по 12 – в Сергиево-Посадском округе и Мытищах, 13 – в Домодедове.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Красногорске (14), Раменском округе (15) и Одинцовском округе (29).

С начала пандемии в Московской области выявили 956 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 662 человека. Выздоровел и выписался 924 101 человек.

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