РИАМО - 22 мар. В Подольске мужчина 1963 г. р. получил тяжелые ножевые ранения в ходе пьяной ссоры. Пострадавший госпитализирован, за его жизнь борются врачи, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Происшествие случилось 20 марта в квартире дома на улице Молодежной. После госпитализации пострадавшего правоохранители начали поиск подозреваемого в преступлении.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в отделение уголовного розыска был доставлен знакомый потерпевшего 1977 г. р.

На допросе выяснилось, что он ударил знакомого ножом в ходе ссоры, возникшей на фоне совместного распития алкоголя. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фигурант задержан. Следователи продолжают расследование преступления.