РИАМО - 22 мар. С 16 по 22 марта сотрудники ПАО «Россети Московский регион» собирали помощь для переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В филиалах и офисах исполнительного аппарата компании были организованы пункты приема предметов первой необходимости, продуктов и средств личной гигиены, которые требуются беженцам. Сотрудники предприятия закупили и привезли несколько тонн новых вещей, которые пойдут на помощь переселенцам.

Кроме того, специалисты компании организовали сбор, сортировку, погрузку на авто и доставку собранной гуманитарной помощи на центральные склады «Красного Креста» и пункты сборы ГБУ Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер» и «Волонтеры Подмосковья».

Не обошли стороной акцию и профкомы. Так, профсоюз филиалов «Энергоучет» и «Новая Москва» с согласия членов профсоюза приобрел продукты питания и бытовую химию, а сотрудники завода РЭТО доставили на пункт сбора большое количество продуктов.

Всего работники предприятия собрали свыше 700 коробок с продуктами, около 100 – с бытовой химией, более 25 – с детскими вещами, канцтоварами и книгами, а также вещи для взрослых, обогреватели, комплекты кроватей, одеял, подушек, постельного белья и полотенец.



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