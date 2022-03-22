РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мар. С начала спецоперации ВС РФ на Украине из Королева отправили 26 тонн гуманитарного груза на Донбасс, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

В Королеве продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. С начала спецоперации из наукограда было отправлено 26 тонн груза. Волонтеры благотворительного фонда «Окно в мир», члены городской Общественной палаты регулярно собирают, комплектуют и отправляют машины с необходимыми продуктами и вещами.

«Вчера мы загрузили восьмую машину общим объемом 2 тонны. Все вещи и продукты упакованы и подписаны. Благодарим неравнодушных жителей Королева за помощь», - сказала Корнеева.

Для помощи жителям Донбасса собраны и отправлены товары первой необходимости, теплые вещи, одеяла, медикаменты, подгузники, детское питание, средства ухода за лежачими больными, консервы, варенье и многое другое.