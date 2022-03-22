РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. В центре занятости населения Балашихи и Реутова состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению бизнес-плана «Производство и реализация продуктов пчеловодства и разведению пчелосемей», на реализацию данного проекта жителю округа выделят единовременную финансовую помощь, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В оценке бизнес-плана жителя Балашихи, желающего открыть собственное дело, приняли участие сотрудники центра.

В рамках реализации программы содействия самозанятости безработных граждан рассмотрен проект и выдана рекомендация о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, ИП, крестьянского (фермерского) хозяйства, либо физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

«Также получено положительное решение о выделении единовременной финансовой помощи на реализацию проекта. По результатам рассмотрения бизнес-плана вынесено заключение, что выбранное направление развития собственного дела соответствуют приоритетному виду экономической деятельности, является актуальным и конкурентоспособным», - говорится в сообщении.

Сумма субсидии на развитие бизнеса составляет 153 504 рубля. С начала года такую финансовую помощь получили уже 8 граждан.

Если человек состоит на учете как безработный, он может разработать бизнес-план, защитить его на комиссии в ЦЗН, зарегистрировать в налоговой инспекции либо ООО, либо индивидуальную предпринимательскую деятельность. Специалисты Центра готовы оказать консультативную помощь. Воспользоваться этой программой могут все граждане трудоспособного возраста, в том числе и предпенсионного.