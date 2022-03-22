РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 мар. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 3 новых случая Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 14 976 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За минувшие сутки в Московской области выявили 199 случаев коронавирусной инфекции.

В регионе за все время пандемии подтверждено 956 176 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 14 662 человека, выздоровел и выписался из медучреждений 924 101 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.



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