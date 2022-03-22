РИАМО - 22 мар. В деревне Кузнецово Троицкого административного округа Москвы планируют построить магазин, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о выставлении на торги земельного участка по адресу: поселок Новофедоровское, деревня Кузнецово, Березовая улица было принято 17 марта Градостроительно-земельной комиссией города Москвы, возглавляемой мэром столицы Сергеем Собяниным.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на торги будет выставлен свободный земельный участок площадью 0,08 га.

«Суммарная поэтажная площадь магазина, который там можно построить, составляет более 480 кв. м», – пояснила Пятова.