РИАМО - 22 мар. Порядка 140 мероприятий пройдет в рамках московской акции «Ночь театров», регистрация на них стартует сегодня в 13:00, заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Он отметил, что мероприятия пройдут в ночь с 26 на 27 марта.
«Уже с 13 часов сегодня начнется регистрация. Друзья, спешите регистрироваться. По опыту прошлых лет, на многие события она завершается моментально. То есть в 13:00 регистрация начинается, в 13:15 уже ничего нет», – отметил Кибовский.
По его словам, для многих акция станет настоящим «лучом света в темном царстве».
«Наша театральная история полна непростых времен. Но мы от своего зрителя не откажемся и постараемся сделать так, чтобы связь с театром, с живым искусством не прерывалась», – заключил Кибовский.
Свыше 80 культурных площадок столицы присоединятся к акции «Ночь театров»>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии