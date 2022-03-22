РИАМО - 22 мар. Порядка 140 мероприятий пройдет в рамках московской акции «Ночь театров», регистрация на них стартует сегодня в 13:00, заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«У нас 27 марта отмечается Всемирный день театров, традиционно в связи с этим праздником у нас проходит «Ночь театров». Более 80 партнеров, подготовлено 140 различных программ и мероприятий», – сказал Кибовский журналистам.

Он отметил, что мероприятия пройдут в ночь с 26 на 27 марта.

«Уже с 13 часов сегодня начнется регистрация. Друзья, спешите регистрироваться. По опыту прошлых лет, на многие события она завершается моментально. То есть в 13:00 регистрация начинается, в 13:15 уже ничего нет», – отметил Кибовский.

По его словам, для многих акция станет настоящим «лучом света в темном царстве».

«Наша театральная история полна непростых времен. Но мы от своего зрителя не откажемся и постараемся сделать так, чтобы связь с театром, с живым искусством не прерывалась», – заключил Кибовский.



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