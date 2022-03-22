РИАМО - 22 мар. За убийство с особой жестокостью 36-летний житель столицы приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчину признали виновным по п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом).

Преступление произошло 11 сентября 2021 года. Мужчина распивал спиртное в квартире на ул. Маршала Савицкого вместе со своими знакомыми.

Во время вспыхнувшей ссоры он облил приятеля легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. Жертва получила тяжелые ожоги и умерла в больнице.

Отбывать срок убийца будет в исправительной колонии строгого режима.



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