РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске не выявили ни одного нового случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе число случаев инфицирования достигло 37 109, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье было выявлено 199 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 956 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 662 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 924 101 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.



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