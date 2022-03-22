РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Месячник весеннего благоустройства начнется в подмосковной Балашихе 2 апреля, а традиционный региональный субботник состоится 16 апреля. После проведения работ начнется праздничная программа, запланированы полевая кухня и уличная ярмарка, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На протяжении месяца в парках, дворах жилых домов и подъездах, у объектов социальной инфраструктуры и памятников, а также у промышленных и торговых предприятий округа будут проходить массовые субботники. Планируется выполнить ремонт и покраску ограждений, фасадов и цоколей, опиловку деревьев и спил сухостоя, ремонт асфальтового покрытия тротуаров и проездов, уборку мусора и другое. Работы проведут силами МБУ, УК, эксплуатирующих организаций.

«Общеобластной массовый субботник пройдет 16 апреля. Жители Балашихи смогут принять участие в уборке и озеленении территории сразу на нескольких площадках. Инвентарь для работ выдадут на месте всем желающим. Также участников ждет праздничная программа, полевая кухня и уличная ярмарка. По итогам дня определят «Лучшую команду субботника», - говорится в сообщении.

Весеннее благоустройство проводится после схождения снега в период подготовки к летнему сезону. Также заготавливается посадочный материал для озеленения общественных территорий.